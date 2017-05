Você está: Notícias

Dancing Brasil bate recorde de audiência e conquista a vice

Na noite desta segunda-feira, dia 1º de maio, o Dancing Brasil bateu o recorde de audiência em São Paulo e garantiu a vice-liderança. A atração, comandada por Xuxa Meneghel , consolidou média de 6 pontos, pico de 9 pontos e share de 11 pontos durante seu horário de exibição, das 22h39 à 0h22.



No confronto com o programa de imitações da concorrente, das 23h30 à 0h22, o Dancing Brasil ficou em segundo lugar isolado com 5,3 pontos e 11% de share contra 4, 2 pontos e 9% de share da emissora terceira colocada.



O jogador Richarlyson, que se apresentou com Camila Moretti, foi o quarto eliminado do Dancing Brasil. Ele encarou a zona de risco do programa com o cantor MC Gui e o ator Leo Miggiorin, mas foi o menos votado pelo público.



A disputa está cada vez mais acirrada. Já foram eliminados o chef Dalton Rangel, o sertanejo Guilherme e o cantor Tony Salles. A atriz Juliana Silveira deixou o programa após ter machucado o pé.





