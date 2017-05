RecordTV, RedeTV! e SBT recuperam boa parte da audiência

Os números de audiência mais atuais auferidos pelo Kantar Ibope Media surpreenderam positivamente os principais executivos da RecordTV , RedeTV! e SBT , as redes que integram a Simba Content , empresa de conteúdo que negocia a cessão da programação dos três canais, além de outros que estão em planejamento, para exibição na TV paga.



Em 30 dias, as emissoras já recuperaram entre 35% e 75% de seus índices de audiência comparado com a semana anterior ao apagão do sinal analógico e, em função do novo modelo previsto em lei, a consequente não liberação dos sinais digitais para as operadoras de tv paga, exceção feita à Vivo TV.



De acordo com comunicado divulgado, antes de exigir o corte de seus sinais para a maioria das operadoras de TV paga, " as emissoras projetavam que a audiência perdida no primeiro momento retornaria a patamares anteriores ao final de três meses. A crença era de que esse tempo seria suficiente para as pessoas encontrarem soluções alternativas como a instalação de antenas receptoras do sinal digital e gratuito ".