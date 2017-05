Você está: Notícias

Franquias Empresariais da Oi abrem 800 vagas em todo o Brasil

As Franquias Empresariais da operadora de multisserviços Oi estão selecionando consultores e supervisores de vendas para atuarem em todo o país.. Ao todo, são cerca de 800 vagas que terão início após a conclusão do processo seletivo.



As oportunidades são para trabalhar na venda de serviços de telecomunicações com foco em pequenas e médias empresas. As Franquias oferecem remuneração compatível com o mercado, política de benefícios atrativa e oportunidades de crescimento.



Para as vagas de Consultores de Venda , os candidatos devem possuir ensino médio/curso técnico completo ou ensino superior (cursando/completo).



Para as vagas de Supervisores de Vendas , os candidatos devem possuir ou estar cursando ensino superior.





