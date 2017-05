Você está: Notícias

TV Brasil homenageia Belchior no programa Recordar é TV

Em tributo ao cantor e compositor Belchior , a TV Brasil apresenta um especial nesta terça, dia 2 de maio, às 23h, que mescla entrevista e músicas de sucesso do repertório do artista. O cantor e compositor Carlos Gomes Belchior Fontenelle Fernandes, conhecido como Belchior, morreu na madrugada de domingo, aos 70 anos, no Rio Grande do Sul.



O especial da série Recordar é TV resgata um descontraído bate-papo de Belchior com o apresentador Luiz Carlos Miéle, em 2003, no programa " A vida é um show ", da extinta TVE do Rio. Durante a atração, Belchior conta como conheceu Elis Regina, a primeira a gravar “ Como Nossos Pais ”, uma das músicas de sua autoria. Com 26 minutos, o especial mostra Belchior cantando músicas de sucessos, que o consagraram como um dos grandes compositores do país.





