Box Brazil e Medialand firmam parceria para exibição de conteúdos

Vcfaz - Ontem, 17:36







A programadora de canais de TV por assinatura Box Brazil e a produtora Medialand firmaram uma parceria que trará conteúdos nacionais inéditos aos canais Prime Box Brazil , dedicado ao cinema brasileiro, e ao Travel Box Brazil , canal de viagens.



A primeira série, fruto desta cooperação entre as duas empresas, já chega na tela do Prime Box Brazil em maio. A minissérie de ficção policial “ Força de Elite ” estreia no próximo dia 09 e conta a história de quatro policiais que não medem esforços para fazer justiça.



Além da minissérie, estão previstos os lançamentos de outras duas séries documentais inéditas na TV no segundo semestre: “ Ana Botafogo ”, que conta a história da primeira bailarina do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, e “ Mulheres Fora de Cena ”, que fala sobre a vida e a carreira de mulheres de renome no cinema e na televisão.



No canal de viagens da Box Brazil, o Travel Box Brazil , a novidade é o reality “ Hermanos Perdidos pelo Brasil ”. A série, que será lançada no dia 2 de maio, acompanha um argentino, um paraguaio e um uruguaio viajando pelo país em uma Kombi dos anos 70.



A parceria também inclui o projeto de série ficcional “ A3 ”. O projeto, que aguarda aprovação e liberação de recursos do Fundo Setorial do Audiovisual, trará em cada episódio três personagens que têm suas histórias entrelaçadas em torno de um sentimento específico: tristeza, amor, solidão, inveja, mentira, desespero e ódio. Com estreia prevista para 2018, “A3” será exibida no Prime Box Brazil .





