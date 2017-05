Você está: Notícias

Séries

Canal Sony estreia 2ª temporada da série The Catch

Vcfaz - Ontem, 17:44







Alice Vaughan está de volta e, mais do que nunca, em busca da vitória. Produzida por ninguém menos que Shonda Rhimes – também responsável por “Scandal”, “Grey’s Anatomy” e “How to Get Away with Murder” – A Jogada ( The Catch ) estreia sua segunda temporada nesta quarta-feira, dia 3 de maio, às 21h, no canal Sony .



Repleta de suspense, sedução e muita inteligência, a série mostra o cotidiano de Alice , uma habilidosa investigadora de fraudes interpretada por Mireille Enos, e sua complicada relação com e o golpista Benjamin Jones, papel de Peter Krause.



No final da primeira temporada, Benjamin Jones fez um sacrifício e se entregou para impedir que Alice fosse presa por um crime que não cometeu. Nesta segunda temporada, Ben deve enfrentar seu passado de transgressões, enquanto a equipe da Anderson Vaughan Investigations precisará lidar com a possibilidade até mesmo de ir para a cama com criminosos para garantir a resolução de seus casos. Os novos episódios prometem também mostrar como Alice e Ben vão jogar não só com o sistema, mas também entre eles mesmos, para permanecerem juntos e superarem tantas ilegalidades cometidas no passado.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).