Doutor investiga a nova casa de Bill em inédito de Doctor Who no Syfy

No dia 7 de maio, domingo, às 20h, o canal pago Syfy exibe o quarto episódio inédito da décima temporada de Doctor Who .



Em " Knock Knock ", escrito por Mike Bartlett, a nova companheira do Doutor, Bill (Pearl Mackie), encontra uma nova casa para morar com seus amigos. O senhorio é um homem bastante estranho e o aluguel é barato demais para a região, levantando as suspeitas do Doutor.





