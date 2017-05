Você está: Notícias

Aniversário

Christina Rocha festeja 8 anos de Casos de Família

Vcfaz - Hoje, 16:55







Nesta quinta-feira, 04 de maio, às 14h45, o programa Casos de Família completa 8 anos com Christina Rocha . Durante todos esses anos, Christina fez o público se emocionar, chorar, dar risada e conquistou o coração de cada pessoa que a assistia.



“ Hoje faz oito anos que o Casos de Família começou comigo em uma nova fase para entreter através da nossa missão social. Já passaram por esse cenário aproximadamente 15 mil participantes com histórias diferentes ”, comemora a apresentadora.



Neste programa especial, Christina Rocha apresenta o tema “ Nos 8 anos do Casos, quero acertar contas com os convidados mais polêmicos ” e faz um balanço deste período: “ Muitas vezes tivemos até brigas pelas diferenças de opiniões, por isso, hoje, convidei para voltar ao palco, alguns dos convidados que esquentaram o clima do programa ”, completa Christina.



No primeiro caso, Chris relembra a história, que foi exibida em agosto de 2016, e falava sobre um sogro que defendia as atitudes machistas do filho em relação a nora. O outro caso foi ao ar em junho de 2016, no qual Júnior, um rapaz gay, não podia usar os mesmos talheres que a irmã e os sobrinhos, pois ela tinha medo deles serem contaminados e “virarem” gays como o tio. O terceiro caso, é sobre a filha que tinha vergonha da mãe. Já o último caso é o de Nani e Thiago, um casal que se conheceu quando ele tentou aplicar o golpe do sequestro pelo telefone. Para celebrar o encontro deste casal, Chris propõe que os dois casem no palco do programa.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).