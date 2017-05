Você está: Notícias

Netflix divulga trailer oficial de Marvel - Os Defensores

A Netflix divulgou o trailer oficial da aguardada série original " Marvel - Os Defensores ".



A produção, que estreia mundialmente em 18 de agosto de 2017, às 4h01 da manhã, horário de Brasília, traz Matt Murdock/Daredevil (Charlie Cox), Jessica Jones (Krysten Ritter), Luke Cage (Mike Colter) e Danny Rand/Iron Fist (Finn Jones), um quarteto de heróis singulares com um objetivo comum – salvar a cidade de Nova York. Esta é a história de quatro figuras solitárias, com o peso de seus desafios pessoais, que percebem que podem justamente serem mais fortes juntos.



A série segue os lançamentos de Marvel - Demolidor, Marvel - Jessica Jones, Marvel - Luke Cage e Marvel - Punho de Ferro.



Confira abaixo o trailer:













