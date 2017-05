Você está: Notícias

Audiência

SBT supera a concorrente e retoma a vice-liderança em abril

Vcfaz - Hoje, 17:03







Após 6 meses, o SBT retomou a vice-liderança na Grande São Paulo e fechou o mês de abril com 4,9 pontos na média 24 horas. Fato que não acontecia desde setembro do ano passado.



Na mesma faixa horária e período de comparação, a emissora terceira colocada marcou 4,7 pontos de média. A emissora líder registrou 13,8 pontos de média, a quarta colocada marcou 2,1 e a quinta colocada encerrou o mês com 0,5 de média.



A emissora de Silvio Santos foi a que apresentou a menor queda em relação ao mês de março, ainda com sinal analógico e sem o corte de sinal nas maiores operadoras do país.



Em março, a emissora concorrente fechou em segundo lugar com 6,0 pontos na média das 24 horas. Perdeu 22% de audiência e caiu para terceiro lugar em abril na Grande São Paulo. A quinta colocada caiu 17%. Marcou 0,6 de média em março.



O SBT perdeu apenas 9%. Registrou 5,4 pontos de média no mês de março.



A quarta e a primeira colocada – que não tiveram corte de sinal – cresceram na média das 24 horas. A emissora líder aumentou seu índice em 4% e a quarta colocada 5%.



Rio de Janeiro



No Rio de Janeiro, sem desligamento e sem retirada do sinal no cabo, o SBT também superou a concorrente na média das 24 horas e encerrou o período na vice-liderança.



Ao longo do período, a emissora de Silvio Santos marcou 5,6 pontos de média.



A emissora líder marcou 15,5 pontos de média e a concorrente fechou em terceiro com 5,4 pontos de média. A emissora quarta colocada registrou 1 ponto e a quinta colocada ficou com apenas 0,5 de média.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).