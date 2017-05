Você está: Notícias

Filmes

Vivo TV faz seleção especial com os filmes da saga Resident Evil

Vcfaz - Ontem, 15:33







Com a chegada do último filme da série Resident Evil ao Vivo Play – serviço de vídeos sob demanda da Vivo TV – a empresa preparou um especial com todos os filmes da franquia de games mais bem-sucedida nos cinemas, que estará disponível para todos os assinantes até 09 de maio.



O pré-lançamento “ Resident Evil: O Capítulo Final ” traz a atriz Mila Jovovich no papel de Alice - única sobrevivente do que era para ter sido a última chance da humanidade de lutar contra os mortos-vivos. Agora, ela precisa retornar para a Colmeia, em Racoon City, onde a Umbrella Corp está unindo forças para uma última batalha contra os sobreviventes do apocalipse.



O especial Resident Evil inclui os seis filmes da saga e mais as animações “ Resident Evil: Degeneração ” (2008) e “ Resident Evil: Condenação ” (2012).





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).