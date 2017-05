Você está: Notícias

Debate

SBT realiza mesa-redonda sobre a reforma trabalhista

Ontem, 15:36







O SBT transmitirá nesta quinta-feira, às 15h, através de suas plataformas digitais, uma mesa-redonda sobre a reforma trabalhista .



O debate terá a mediação do jornalista Kennedy Alencar e participação do relator da reforma trabalhista, deputado Rogério Marinho (PSDB-RN); da assessora-chefe da Assessoria Especial da Casa Civil da Presidência da República Martha Seillier; de Helio Zylberstajn, economista, doutor em Relações Industriais pela Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, presidente e co-fundador do Instituto Brasileiro de Relações de Emprego e Trabalho; de Guilherme Feliciano, juiz do Trabalho, presidente eleito da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho; do Chefe de Gabinete do Ministro do Trabalho, Admilson Moreira; e de Roberto Parahyba, presidente da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas.



O público também poderá tirar dúvidas sobre o tema nas redes sociais usando a hashtag #SBTDebate.



Ainda nesta quinta, à 1h30, logo após o The Noite com Danilo Gentili , será exibido um compacto de 15 minutos, com os melhores momentos do evento, no SBT.





