Você está: Notícias

Filmes

TV Brasil reestreia Festival Mazzaropi com clássicos do ator e cineasta

Vcfaz - Ontem, 15:38







Em comemoração aos 105 anos do ator e diretor Amácio Mazzaropi , celebrados em 2017, a TV Brasil apresenta uma sessão semanal de longas-metragens dedicada à filmografia do cineasta. Ao todo, são 20 produções remasterizadas em cores que serão exibidas até setembro na homenagem ao artista de expressão nacional. O Festival Mazzaropi volta à telinha da emissora com a comédia " Chofer de Praça " (1958) neste sábado (6), às 16h.



Três dos filmes da faixa são apresentados ao público pela primeira vez em cores com a descoberta das suas matrizes coloridas: “ O Jeca e a Freira ” (1968), “ No Paraíso das Solteironas ” (1969) e “ Uma pistola para Djeca ” (1969).



Já outras quatro produções são inéditas na TV Brasil: " Chofer de Praça ", longa de estreia da sessão; “ Jeca Tatu ” (1960) que vai ao ar em 13/5, às 16h; “ O Vendedor de Linguiça ” (1962), em cartaz no dia 20/5, no mesmo horário; e “ Casinha Pequenina ” (1963), programado para 27/5, também às 16h.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 1 comentário(s).