Canal Sony anuncia novo investidor para a segunda temporada de “Shark Tank Brasil”

Vcfaz - Ontem, 15:42







A versão brasileira de um dos realities de maior sucesso em todo mundo estará de volta ao canal Sony no dia 22 de junho e contará com uma novidade especial. Para a segunda temporada, Caito Maia , fundador da Chilli Beans , passa a integrar o time de Tubarões do programa ao lado de Cristiana Arcangeli, João Appolinário, Robinson Shiba e Camila Farani.



Dono da Chilli Beans, Caito Maia começou a se envolver com óculos no final dos anos 90, quando foi aos Estados Unidos para estudar música. Para completar o orçamento, vendia os óculos que comprava na Califórnia para os amigos. Ao voltar para o Brasil, passou a comercializá-los no atacado para distribuição em estabelecimentos multimarcas. Em 1998, decidido a investir e alavancar sua própria marca que exibia no Mercado Mundo Mix desde 1997, lançou a primeira loja Chilli Beans, na Galeria Ouro Fino. Um sucesso contabilizado hoje em mais de 750 pontos de venda no Brasil e no exterior, em lugares como Brasil, Portugal, Estados Unidos, Colômbia, Kuwait, Peru, México, Tailândia e Caribe.





