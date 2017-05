Animação e terror garantem a diversão na HBO e Telecine

Você está: Notícias

Ontem, 15:50







Os assinantes dos canais HBO e Telecine Premium terão duas grandes estreias neste sábado, dia 6 de maio, a partir das 22h.



Vera Farmiga, Patrick Wilson e Frances O'Connor estão de volta no terror " Invocação do Mal 2 ", na HBO . Sete anos após os eventos do filme original Lorraine e Ed Warren desembarcam na Inglaterra para ajudar uma família atormentada por uma manifestação poltergeist na filha. A trama é baseada no caso Enfield Poltergeist, registrado no final da década de 1970.



O quinto filme da franquia " A Era do Gelo", "A Era do Gelo: O Big Bang " estreia no Telecine Premium . Depois que o esquilo Scrat, involuntariamente, provoca um acidente espacial em sua incansável perseguição pela noz, um enorme meteoro entra em rota de colisão com a Terra, ameaçando o lar de Manny, Diego, Sid e cia. Sem saber o que fazer para reverter a situação, eles terão que confiar em Buck, a elétrica doninha caolha do terceiro filme – único do grupo que realmente tem um plano para evitar o trágico fim de todos.





