VIVA acerta com Tieta

Nesta madrugada de segunda (01/05) para terça-feira (02/05), o VIVA estreou “Tieta” em sua programação. O canal acerta ao escolher uma das obras-primas da TV Globo.



Tieta, escrita por Aguinaldo Silva, Ricardo Linhares e Ana Maria Moretzsohn, inspirada em Tieta do Agreste, de Jorge Amado, foi um enorme sucesso em 1989-1990. Um marco da teledramaturgia brasileira.



Tinha 8 anos. Lembro da chegada de Betty Faria à novela. Também recordo perfeitamente do tema de abertura entoado por Luiz Caldas, cantor de estrondoso sucesso na época. Lembro das vinhetas do “Voltamos a apresentar” e “Estamos apresentando” com a música instrumental.



Nesta estreia no VIVA, foi interessante acompanhar a abertura da novela. A sensualidade exalava na tela. Seios à mostra. No final dos anos 80, o Brasil vivia a liberdade com o encerramento do ciclo do Regime Cívico-Militar. A queda da censura foi uma celebração que perdurou até 1996 (mais ou menos). A abertura de “Tieta” entra neste contexto. Naquela época, não fiquei incomodado.



Porém, imagino que tal abertura jamais seria produzida pela TV Globo nos dias atuais. Isto serve como reflexão. Será que o Brasil regrediu? Ou vivemos a era do politicamente correto? O crescimento de evangélicos na estrutura da sociedade brasileira é causa ou consequência de tal constatação?



E fiquei impressionado ao relembrar que a novela já tem 28 anos. Na minha memória, foi há alguns anos que Perpétua tirou a peruca e mostrou sua "careca"! Essa cena está gravada no meu “HD”. Aliás, lembro muito mais de Perpétua que Tieta em si.



Neste primeiro capítulo, o pai de Tieta rasgou do calendário a data 13 de dezembro de 1968. Seria uma data a ser esquecida. A entãp mocinha foi expulsa da cidade. Com 8 anos, tal fato passou despercebido. Evidentemente. Hoje, entendo a mensagem dos autores. Para quem não sabe, é o dia da proclamação do Ato Institucional nº 5.



“Tieta” é mais uma novela obrigatória a ser acompanhada pelos jovens telemaníanos com menos de 30 anos. Espero que o VIVA resgate também as novelas em preto e branco da fase de ouro da Globo, como “Irmãos Coragem”, “Selva de Pedra” e “Estúpido Cupido”.



