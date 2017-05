Você está: No Controle

Animação "Rock Dog" e dramas independentes são destaques do cinema nesta semana

Os cinemas brasileiros recebem diversas estreias nesta quinta-feira, dia 4 de maio.



Entre os destaques estão a animação " Rock dog - No faro do sucesso " e os produções " Ninguém entra ninguém sai ", " A mulher que se foi " e " Norman - Confie em mim ", entre outros.



Ash Brannon assina a direção de " Rock dog - No faro do sucesso " . Quando um rádio cai do céu diante de um atônito cão Tibetan Mastiff, ele sai de casa em busca da realização de seu maior sonho: tornar-se músico.











O drama " Melhores amigos " chega às principais salas também nesta quinta. Jackie se muda para a casa onde vivia seu avô. No novo bairro, faz amizade com Tony, de quem se torna grande amigo. Suas famílias também se aproximam, mas, nesse caso, motivados por uma discussão.











A produção " A mulher que se foi " tem direção de Lav Diaz. Horacia passou os últimos 30 anos numa penitenciária feminina. Ex-professora de escola primária, ela leva uma vida tranquila ajudando suas companheiras a praticarem a leitura e a escrita. Quando outra detenta confessa ter cometido o crime original, Horacia é libertada e parte em busca de sua família então distante. Enquanto procura pelo filho desaparecido, Junior, Horacia descobre novamente sua terra natal – as Filipinas do final dos anos 1990 –, apenas para concluir que seus habitantes vivem aterrorizados pela corrupção e sequestros desenfreados. Sua personalidade generosa fica contaminada por sentimentos de vingança.











A comédia brasileira " Ninguém entra ninguém sai " traz no elenco o ator Rafael Infante. Um acontecimento inesperado surpreende os casais durante seus encontros amorosos em um motel. Repentinamente cercado pela polícia, pela imprensa e por curiosos, agora ninguém poderá entrar, e pior, ninguém poderá sair do motel. Sem saber o motivo do cerco ou o que fazer para poder sair, está instalada uma grande e muito divertida confusão.











O drama franco-egípcio " Clash " é outro destaque da semana. Passado num caminhão de polícia, o filme mostra um grupo de detidos de diferentes backgrounds políticos e sociais durante a crise política que sucedeu a queda do ex-presidente Morsi, no Egito.











O longa " Norman - Confie em mim " traz a história de um pequeno empreendedor que faz amizade com um político em um momento delicado de sua vida. Três anos depois, quando o político ganha poder, sua vida muda para pior e melhor ao mesmo tempo.











O filme de horror " A autópsia " tem direção de André Øvredal. Pai e filho são responsáveis pelo necrotério de uma pacata cidade do interior dos Estados Unidos. Sempre tiveram trabalhos tranquilos até que, certo dia, chega o corpo de uma mulher desconhecida morta nos arredores da cidade. Enquanto tentam descobrir a identidade de Jane Doe (equivante em inglês de "Fulana"), coisas estranhas e pergiosas começam a acontecer.











Fechando a semana, o público poderá conferir o filme " Sobre viagens e amores ". Dois adolescentes, Maria e Marco, estão numa típica viagem de férias pelos Estados Unidos quando são hospedados por um casal. Juntos, eles embarcam numa viagem que os levará a novos encontros, amores e descobertas inesperadas.













