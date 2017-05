Você está: Notícias

Netflix estreia nova temporada de "Sense8" com episódio gravado no Brasil

Dos renomados gênios criativos Lana Wachowski, Grant Hill e J. Michael Straczynski, "Sense8" se passa ao redor de oito personagens de diferentes partes do mundo, que têm uma alucinação violenta e logo se encontram mentalmente unidos por esta experiência. Eles se conectam e se tornam capazes de ver e falar uns com os outros como se estivessem no mesmo lugar, com acesso aos segredos mais profundos de cada um. Os oito não somente devem se adaptar à essa nova habilidade e aos outros, como também devem descobrir por que suas vidas estão correndo perigo.



Na segunda temporada desta série original da Netflix , forças do mal continuam a perseguir o grupo dos oito personagens conectados. Os sensates aprenderão mais sobre a BPO, a organização secreta que procura por eles e por outros como eles, e deverão trabalhar para se protegerem dessa organização que está nas ruas para caçá-los e matá-los.



A nova temporada teve gravações em São Paulo em diversas locações como aeroporto de Congonhas, Avenida Chucri Zaidan, próximo a shopping Morumbi, gravações indoor em hoteis e a principal ocorreu durante a Parada do Orgulho LGBT hoje na Avenida Paulista. A segunda temporada de "Sense8" estreia mundialmente na Netflix no dia 05 de maio .





