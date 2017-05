Você está: Notícias

"Spirit, o Corcel Indomável" ganha série animada na Netflix

robertoscalon - Ontem, 20:05







"Spirit, Cavalgando Livre" ( "Spirit, Riding Free" ) é a nova série inspirada no filme indicado ao Oscar, "Spirit, o Corcel Indomável" , acompanha as aventuras de Spirit, o cavalo campeão e uma menina corajosa chamada Lucky. Juntos eles descobrem amigos, vivem em liberdade e passeios intermináveis.



A série de animação segue um grupo de três amigos que a idade e o poder da amizade. Lucky é uma valente menina de 12 anos, que se muda para uma cidade de fronteira e faz amizade com um cavalo selvagem chamado Spirit. Ela e seus dois melhores amigos (e seus cavalos) exploram o mundo para descobrir o que realmente significa ser livre.



"Spirit, Cavalgando Livre" chega à Netflix no dia 05 de maio .





