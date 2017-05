Você está: Notícias

Bial conversa com Laís Souza e ex-presidente uruguaio Pepe Mujica

De um lado, a esperança. De outro, a vontade de superar cada obstáculo. Pedro Bial recebe o cientista Miguel Nicolelis e a ex-ginasta Laís Souza no palco do "Conversa com Bial" , que vai ao ar nesta quinta-feira(04). Enquanto Nicolelis desenvolve grandes projetos no sentido de ajudar pessoas voltarem a andar, Laís vem desafiando os limites do próprio corpo com muita fisioterapia e treinamento.



O cientista explica que em um estudo recente, os oito pacientes que estava acompanhando conseguiram recuperar algumas de suas funções vitais da parte inferior do corpo. Agora estudante de Psicologia, Laís foi uma das primeiras pessoas a receber tratamento autorizado com células-tronco nos Estados Unidos.



Nesta sexta-feira (05), Bial conversa com Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai. Dirigindo um carro em uma estrada de terra, o apresentador explica um pouco sobre esse célebre uruguaio, que passou 13 anos preso, sendo sete deles em uma solitária. Em um sítio simples, sentado em um banco de madeira, o político recebe Bial de maneira descontraída e muito tranquila. No palco da atração, a correspondente internacional Adriana Carranca e o músico Vitor Ramil, brasileiro que viveu em Montevidéu, comentam trechos desse papo.



Um dos homens mais revolucionários dos últimos tempos, Mujica avalia o papel que o socialismo desenvolveu até aqui. Aos 81 anos, ele dispensa a possibilidade de se candidatar mais uma vez com uma ponta de sarcasmo.



Exibido após o ‘Jornal da Globo’ , "Conversa com Bial" é a atração das madrugadas da Globo .





