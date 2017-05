Você está: Notícias

Werner e os Mortos

Homem adquire poder de falar com os mortos na nova série do Canal Brasil

Em “Werner e os Mortos” , nova série inédita e exclusiva que o Canal Brasil estreia no sábado (06), Werner (Adriano Basegio) é um homem de meia-idade que passa a se comunicar com os mortos depois da morte da mulher, Laura, ao mesmo tempo em que desenvolve uma aversão aos vivos. Sarcástico e cínico, ele faz dessa habilidade uma fonte de renda com a ajuda do cunhado, Jão (Felipe de Paulo), um talentoso hacker, que acredita em seu dom.



A cada episódio da atração criada por Gabriel Faccini e Tiago Rezende e dirigida por Claudio Fagundes, Werner resolve uma demanda relativa ao morto da vez, em pendências que o levam de investigador de homicídios a conciliador de questões familiares até que seu "cliente" consiga cruzar o portal e passar definitivamente para o outro lado. Em paralelo, o espectador vai conhecendo gradualmente a história de Werner e os motivos que o transformaram neste homem amargo, assim como a esperança que ele nutre de um dia reencontrar a mulher.



“Werner e os Mortos” estreia dia 06 de maio , às 21h30 no Canal Brasil .





