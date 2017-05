Você está: Notícias

Nova animação

Comédia "ToonMarty" é a novidade da Nickelodeon

robertoscalon - Ontem, 20:38







"ToonMarty" estreia neste sábado (06) no canal Nickelodeon . A nova animação combina elementos de comédia pastelão com diálogos espirituosos.



A história se passa em ToonVille, onde vivem todos os desenhos e também ToonMarty, local em que os desenhos gostam de se encontrar e curtir. Marty trabalha em ToonMarty e gosta de pensar que o nome da loja foi em sua homenagem. Como funcionário número um (leia-se único), Marty gosta de acreditar que o trabalho dele seja se meter na vida de todos...Para ele, não tem coisa melhor do que se meter na vida das pessoas.



Em cada pulo, manobra, salto, Marty transforma tudo em uma grande aventura e todos sempre acabam fazendo parte da sua Marty-festa! ToonMarty faz cada desenho uma aventura - divertindo com trilhas de fumaça, cenas de pega-pega, etc. Inspirado nos desenhos clássicos, "ToonMarty" é livre, solto e traz muita diversão!



"ToonMarty" estreia dia 06 de maio , às 14h30 na Nickelodeon .





