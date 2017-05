Você está: Notícias

Discovery Home&Health estreia três séries inéditas de culinária

robertoscalon - Ontem, 20:48







Nesta sexta-feira, 05 de maio , acontece uma noite de estreias que deixa mais saborosa a tela do Discovery Home & Health . Três séries sobre culinária vão ao ar em sequência com abordagens e temas para todos os gostos: da rivalidade de "Donos da Cozinha" , às disputas açucaradas de "A Guerra das Sobremesas" e as comidinhas de "Fábrica de Aperitivos". .



Às 22h30, "Donos da Cozinha" inicia a noite de estreias com a competição entre 16 participantes que devem montar e elaborar o cardápio de um restaurante aberto ao público. Suas criações serão julgadas pelos próprios frequentadores do estabelecimento, que votam em seus pratos preferidos, e por um trio de chefs que fazem o júri da competição: Donato De Santis, Christophe Krywonis e Narda Lepes.





"A Guerra das Sobremesas" estreia às 23h25 trazendo uma competição adocicada – três confeiteiros se enfrentam entre tortas, cupcakes, bolos e donuts, de olho no prêmio de 10 mil dólares e no título de vencedor. A cada semana, três participantes encaram dois desafios: no primeiro deles, os confeiteiros devem fazer suas especialidades incorporando nas receitas um ingrediente surpresa. Depois da primeira prova, um deles deixa a competição. Na segunda etapa, os dois participantes que seguem no páreo terão de criar uma sobremesa seguindo um tema apresentado pela produção. Para avaliar as doçuras, um trio de especialistas em confeitaria e sobremesas empresta seus conhecimentos.



A partir das 23h50, o chef Sebastiano Rovida comanda a "Fábrica de Aperitivos". , relevando seus próprios segredos, truques e dicas para comidinhas irresistíveis. Antepastos, docinhos e aperitivos de todo tipo serão preparados pelo chef italiano que ganhou as telas em 2010, conquistando a audiência com sua paixão por gastronomia e com a variedade de delícias que vão de opções triviais a sofisticadas.





