"Caçadores de Relíquias" chega à oitava temporada no History

Os "Caçadores de Relíquias" retornam ao canal History em sua oitava temporada, sempre percorrendo os Estados Unidos em sua incansável busca por objetos colecionáveis com grandes histórias ou que são verdadeiras referências da cultura popular. Muitas vezes são peças que, com o tempo, foram esquecidos até por seus donos, que nem sempre sabem que tem algum valor. Nos novos episódios, Mike e Frank continuarão conhecendo pessoas cujas raridades e vivências abrirão janelas que permitirão saber mais sobre a história que tem marcado tantas gerações até nossos dias.



Seja em pequenas cidades ou em rotas escondidas ao longo do território americano, muitos tesouros estão esperando para serem descobertos e apreciados enquanto descansam sob pilhas do que, à primeira vista, parece ser lixo acumulado em celeiros ou garagens. Na nova temporada, o History segue acompanhando os Caçadores de Relíquias em sua incansável jornada por campos, vilas e cidades, mostrando a milhões de telespectadores a destreza de Mike e Frank (e sua ajudante, Danielle Colby Cushman) para encontrar riquezas em objetos escondidos e esquecidos.



Em "O apostador da Geórgia" , episódio que marca o retorno da série, Mike e Frank tentam ganhar as apostas contra um colecionador da Geórgia, que batalha por cada preço. Enquanto isso, Danielle e Robbie tropeçam no que pode ser um milhão de dólares.



A 8ª temporada de "Caçadores de Relíquias" estreia dia 05 de maio , às 23h55 no History .





