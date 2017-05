Você está: Notícias

Game show

"Quem Quer Ser Um Milionário?" estreia neste sábado no "Caldeirão do Huck"

Uma novidade chega ao "Caldeirão do Huck" a partir deste sábado (06). Sucesso em mais de 100 países, o quadro "Quem Quer Ser Um Milionário?" estreia no programa comandado por Luciano Huck e pode premiar participantes com até R$ 1 milhão. Na atração, baseada no formato original britânico, o participante em busca do sonho de se tornar milionário deve responder a perguntas de conhecimentos gerais para tentar alcançar o prêmio final.



Para faturar R$ 1 milhão, o participante precisa responder corretamente às 15 perguntas feitas, randomicamente, por Luciano Huck no palco do programa. Se o convidado alcança a quinta pergunta no jogo, garante os R$ 5 mil do primeiro Porto Seguro e, dessa maneira, mesmo que erre alguma das questões seguintes, leva esse valor para casa. Ao acertar a décima pergunta, no segundo Porto Seguro da brincadeira, o aspirante a milionário embolsa R$ 50 mil. Ainda que erre alguma das perguntas posteriores, não sai do "Quem Quer Ser Um Milionário?" com um valor abaixo deste.



Para ajudar o participante no jogo, há três recursos de auxílio, que só podem ser utilizados uma vez cada um, na ordem que o convidado preferir. Um deles é a opção de ligar para um parente ou amigo quando há dúvidas sobre alguma questão. Na ligação, a pessoa escolhida pelo jogador tem 30 segundos para ajudar. Depois disso, a ligação desliga. Outra alternativa é pedir à produção do programa que elimine duas alternativas incorretas na lista das quatro possíveis respostas da pergunta. Além disso, o participante também conta com a ajuda do auditório, que opina usando máquinas individuais.



"Quem Quer Ser Um Milionário?" estreia dia 06 de maio no "Caldeirão do Huck" na Globo .





