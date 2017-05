Você está: Notícias

OFF disponibiliza título exclusivo "The L.A. Boys" em serviço on demand

Vcfaz - Ontem, 18:14







A partir deste mês, a produção ainda inédita no canal OFF e que vai agradar aos amantes do skate, “ The L.A. Boys ”, estará disponível para aluguel no serviço on demand das operadoras de TV por assinatura. O título se junta a outros títulos igualmente inéditos presentes no serviço desde o seu lançamento, em dezembro do ano passado: “Unreal", “The Fourth Phase”, “Made Chapter Two”, “Illustrated: A Vans BMX Video” e “The Cinematographer Project - World View”.



“ The L.A. Boys ” é um olhar real e emocionante de um momento crucial na história do skate: o surgimento do filme “Bones Brigade”. Em 1989, quatro amigos skatistas de Los Angeles, Gabriel Rodriguez, Paul Diaz, Rudy Johnson e Guy Mariano casualmente se unem ao videomaker Stacy Peralta. Deste encontro, com muito estilo, descontração e inovação nasceu o vídeo “Bones Brigade”, que revolucionou o jeito de andar de skate, se tornando um clássico.





