Canal Food Network estreia a série Tia Mowry em Casa

O canal pago Food Network lança no dia 11 de maio, às 19h30, a série Tia Mowry em Casa , trazendo o dia a dia de uma atriz, modelo e mãe de família atarefada, que não perde a oportunidade de mostrar o seu sorriso e fazer tudo o que gosta, inclusive cozinhar. Com um episódio inédito a cada semana, Tia compartilha suas melhores dicas, receitas e histórias.



Nascida na Alemanha, Tia Mowry também é apresentadora do Food Network Star: A Próxima Miniestrela , em exibição no Food Network. Tia tornou-se conhecida na televisão ainda na adolescência, ao lado de sua irmã gêmea, Tamera Mowry, com a série Irmãs ao Quadrado (Sister, Sister, 1994-1999). Com este programa, ganhou três Kids`Choice Awards como melhor atriz em série de comédia e três como atriz favorita de televisão.



Casada com o produtor e ator Cory Hardrict (Gran Torino, Meu Namorado é um Zumbi) e mãe do pequeno Cree Taylor, Tia Mowry vive em Los Angeles e recentemente lançou o Whole New You, livro de culinária inspirado em sua mudança de hábitos alimentares depois de ser diagnosticada com endometriose. Alho em pó é o ingrediente que não falta na cozinha de Tia e cheesecake é algo que a apresentadora simplesmente não resiste.



Sobre ter uma rotina cheia de compromissos e diferentes papéis para exercer, Tia Mowry comenta: “ Acredito que a dica mais importante não é algo que você pode escrever e sim algo que você precisa ter, que é perspectiva. E acho que a segunda dica tem a ver com perdão. Eu sempre digo a mim mesma: ‘Tia, você terá dias ótimos, medianos e ruins. E adivinhe? Tudo bem, perdoe a si mesma. Quando você tem perspectiva tudo fica menos estressante ”.



No episódio de estreia de Tia Mowry em Casa a apresentadora mostra um pouco da sua vida cotidiana e truques para equilibrar a agitada agenda de mãe e atriz, além de mostrar o seu talento culinário. Ela leva a audiência aos bastidores, onde oferece para a sua equipe de cabelo e maquiagem uma de suas gostosuras caseiras prediletas: brownie de pasta de amêndoas. Mas antes de sair de casa, Tia providencia o pré-preparo de duas receitas para o jantar da família: ensopado de carne e lentilha cozido lentamente e salada de semente de romã, couve-crespa e molho especial.





