Vencedor do Oscar estreia no Now

O mês de maio do NOW promete agradar fãs dos mais variados gêneros do cinema. Além do vencedor de Melhor Filme no Oscar 2017, Moonlight: Sob a Luz do Luar , a plataforma traz vários filmes que disputaram a mais cobiçada estatueta de Hollywood, como Estrelas Além do Tempo, Um Limite Entre Nós, Loving, Lion: Uma Jornada para Casa e Aliados.



O sucesso mundial de bilheteria, 50 Tons Mais Escuros mostra como Christian Grey (Jamie Doman) tenta reconquistar o amor Ana Steele (Dakota Johson), enquanto precisa lidar com “fantasmas” do seu passado. Misturando sensualidade e romance o filme inspirado no best seller de E.L. James também está entre as novidades no NOW.



Moonlight: Sob a Luz do Luar faturou o Oscar de Melhor Filme, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Ator Coadjuvante (Mahershala Ali) e Melhor Atriz Coadjuvante (Naomie Harris) e concorreu ainda nas categorias Melhor Direção (Barry Jenkins), Melhor Fotografia e Trilha Sonora. O drama acompanha a vida de Chiron, um jovem negro que mora em uma comunidade pobre em Miami.



Já Lion: Uma Jornada para Casa recebeu seis indicações ao prêmio da Academia nas categorias de Melhor Filme, Melhor Ator Coadjuvante para Dev Patel, Melhor Atriz Coadjuvante para Nicole Kidman, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Fotografia e Melhor Trilha Sonora. A obra mostra a trajetória do indiano Saroo que, adotado por australianos, luta para reencontrar sua família biológica.



Baseado em peça teatral, Um Limite Entre Nós faturou a estatueta de Melhor Atriz Coadjuvante (Viola Davis) e concorreu em Melhor Filme e Melhor Ator (Denzel Washington). O longa conta a história de um coletor de lixo, ex-presidiário e ex-jogador de beisebol ao tratar de preconceito e superação.



Com três indicações ao Oscar (Melhor Filme, Melhor Atriz Coadjuvante – Octavia Spencer e Roteiro Adaptado), Estrelas Além do Tempo acompanha os desafios enfrentados por uma equipe de mulheres negras na NASA. O filme venceu o cobiçado SAG (Screen Actors Guild) de Melhor Elenco.



Já em Loving , dirigido por Jeff Nichols, o destaque é a atriz Ruth Negga, que concorreu à estatueta de Melhor Atriz. O filme, baseado em documentário, apresenta a história de amor entre Richard e Mildred, um casal de etnias diferentes que se casou no final dos anos 1950, foi exilado e lutou pelo reconhecimento dessa união.



Ainda entre os indicados ao Oscar, Aliados , dirigido por Robert Zemeckis, traz Brad Pitt e Marion Cotillard no elenco. O filme, que mescla romance, aventura e suspense, e acompanha dois espiões, que se apaixonam durante uma missão para eliminar um embaixador nazista, concorreu em Melhor Figurino.





