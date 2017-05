Indicados ao Oscar 2017 chegam ao catálogo da Netflix

Você está: Notícias

Os fãs do cinema podem comemorar. Diversos longas indicados ao Oscar 2017 chegam ao catálogo do serviço neste mês.



O premiado " Moonlight - Sob a Luz do Luar " estreia no dia 31 de maio. Black (Trevante Rhodes) trilha uma jornada de autoconhecimento enquanto tenta escapar do caminho fácil da criminalidade e do mundo das drogas de Miami. Encontrando amor em locais surpreendentes, ele sonha com um futuro maravilhoso.



No dia 5 de maio estreia " Handsome: A Netflix Mystery Movie ". Um filme de comédia e mistério. O detetive de homicídio Gene Handsome tenta dar sentido à sua vida e resolver um crime. Só que ele é muito bom em apenas um desses assuntos. No elenco: Jeff Garlin, Christine Woods, Natasha Lyonne, Amy Sedaris, Steven Weber, Eddie Pepitone, Leah Remini, Timm Sharp, Brad Morris.



" War Machine " é destaque do dia 26 de maio. Um general ‘rock star’ determinado a vencer a guerra "impossível" no Afeganistão nos leva para dentro da complexa maquinaria da guerra moderna. Inspirado em uma história real. No elenco: Brad Pitt, Topher Grace, Emory Cohen, John Magaro, Scoot McNairy, Anthony Michael Hall, Will Poulter.



No dia 19 estreia " BLAME! ". Neste filme de anime original Netflix, um solitário misterioso vaga com uma arma poderosa por um labirinto distópico. Sua missão? Salvar a humanidade.



" Sahara " é chega ao serviço no dia 12. Ajar, uma cobra do deserto, embarca em uma aventura selvagem com seu ajudante escorpião para resgatar Eva, seu verdadeiro amor, do feiticeiro da serpente malvada que a sequestrou.



Em " Mindhorn ", um ex-ator famoso por interpretar um detetive de TV britânico com um olho biônico volta à ação quando um assassino insiste em negociar com ele. O filme estreia dia 12 de maio.



" Capitão América 2: O Soldado Invernal " traz Steve Rogers vivendo tranquilamente em Washington, mas cada vez mais inquieto. Assim, quando um inimigo mortal surge, ele se transforma em Capitão América e se alia à Viúva Negra. O filme estreou dia 1 de maio na Netflix.



Na comédia romântica de ficção científica estrelada por Joaquin Phoenix, " Ela ", o amor chega para um jovem escritor solitário no formato mais elegante: quando ele se apaixona pelo sistema operacional avançado que comprou para organizar sua vida. Este filme de sucesso estreou dia 1 de maio.



" Até o Último Homem " foi destaque no dia 2 de maio. Durante a Segunda Guerra Mundial, o médico do exército Desmond T. Doss (Andrew Garfield) se recusa a pegar em uma arma e matar pessoas, porém, durante a Batalha de Okinawa ele trabalha na ala médica e salva mais de 75 homens, sendo condecorado. Isso faz de Doss o primeiro Opositor Consciente da história norte-americana a receber a Medalha de Honra do Congresso.



Em " O Jogo da Imitação ”, Benedict Cumberbatch interpreta Alan Turing, o gênio matemático, lógico, criptólogo e cientista da computação britânica que liderou a missão de quebrar o Código Enigma alemão, e ajudou os Aliados a vencer a Segunda Guerra Mundial. Turing passou a colaborar com o desenvolvimento de computadores na Universidade de Manchester após a guerra, mas foi processado pelo governo do Reino Unido em 1952 por atos homossexuais considerados ilegais pelo país. O aclamado filme, que recebeu 8 indicações ao Oscar®, incluindo a estatueta recebida por Melhor Roteiro Adaptado, estreia dia 19 de maio.



" Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge " faz sua estreia no dia 20 de maio. Ainda em luto com as perdas do passado, o bilionário Bruce Wayne está em conflito com a possibilidade de vestir novamente a capa de seu letal alter ego, Batman, mas defende Gotham quando a cidade é ameaçada por novos inimigos, como a furtiva Mulher-Gato e o sinistro Bane.



O emocionante " Lion - Uma jornada para casa " estreia no dia 30 de maio. Quando tinha apenas cinco anos, o indiano Saroo (Dev Patel) se perdeu do irmão numa estação de trem de Calcutá e enfrentou grandes desafios para sobreviver sozinho até ser adotado por uma família australiana. Incapaz de superar o que aconteceu, aos 25 anos, ele decide buscar uma forma de reencontrar sua família biológica.





