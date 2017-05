Você está: Notícias

Invenções da Alma

Série do Arte1 mostra processo criativo de artistas populares brasileiros

Com 26 episódios, a série documental “Invenções da Alma” , estreia neste domingo (07) no canal Arte1 . Cada capítulo centra-se no processo criativo de um artista popular brasileiro.



A série atravessa o Brasil para apresentar um amplo panorama da arte popular brasileira e, paralelamente, revelar a formação de um povo e a abordagem artística de suas particularidades. Participam da produção pintores e gravuristas, escultores e mamulengueiros com algo em comum: o fato de não terem estudado artes formalmente.



Acompanhando o processo de criação no ateliê e no entorno, a produção investiga a fonte de inspiração de cada criador. Da pintura naïf, passando pelas esculturas em barro e madeiras até as rendas, “Invenções da Alma” é um retrato da cultura popular brasileira e do coração de seus artistas.



No primeiro programa, em Caruaru, Pernambucano, é onde Mestre Vitalino viveu e criou suas peças de barro. Hoje, no local, há uma grande concentração de artistas e ateliês que vivem da transformação do barro em arte retratando bois, cavalos, cangaceiros, trio de forrozeiros e cenas cotidianas. “Invenções da Alma” estreia dia 07 de maio , às 22h no Arte 1 .





