Megapix exibe especial com cinco filmes da franquia "Resident Evil"

robertoscalon - Hoje, 00:25







Neste sábado, (06), o Megapix apresenta a “Maratona Resident Evil” , com os cinco primeiros filmes da franquia de cinema inspirada no jogo de videogame de mesmo nome. A partir das 14h40, vão ao ar em sequência: "Resident Evil: O Hóspede Maldito", "Resident Evil 2: Apocalipse", "Resident Evil 3: A Extinção", "Resident Evil 4: Recomeço" e "Resident Evil 5: Retribuição" – somando quase dez horas de ação.



O filme que abre a sessão é "Resident Evil: O Hospede Maldito" . Um laboratório subterrâneo é contaminado por um vírus que transforma seres humanos em zumbis. Por isso, uma equipe militar é chamada para desligar um supercomputador que controla o local e exterminar os mortos-vivos. Na sequência, às 16h35, tem "Resident Evil 2: Apocalipse" . Desde que foi capturada pela Corporação Umbrella, Alice (Milla Jovovich) passou por várias experiências biogênicas. A mudança genética fez com que ela adquirisse poderes, sentidos e agilidade sobre-humana. Agora ela precisa retornar à cidade para eliminar um vírus mortal que ameaça a humanidade.



Logo depois, às 18h25, vai ao ar "Resident Evil 3: A Extinção" . No terceiro filme da saga baseada no famoso game, a impetuosa Alice (Milla Jovovich) luta contra mortos-vivos, enquanto os sobreviventes de Raccoon City tentam atravessar o deserto de Nevada na esperança de chegarem ao Alasca. Além de garantir a própria sobrevivência, o grupo vai tentar se vingar da Umbrella Corporation, organização que alterou a configuração genética de Alice, transformando a moça em uma criatura super-humana.



Em seguida, às 20h15, tem " Resident Evil 4: Recomeço. " Alice (Milla Jovovich) segue em busca de sobreviventes do vírus que transforma as pessoas em zumbis. Para isso, ela recebe a inesperada ajuda de um velho amigo no confronto contra a Umbrella Corporation. Eles fogem para Los Angeles, achando ser um local seguro, mas descobrem que foram atraídos para uma armadilha mortal.



Para fechar, às 22h00, tem "Resident Evil 5: Retribuição" . Fruto de uma das experiências das Umbrella Corporation, Alice (Milla Jovovich) acorda misteriosamente em outra realidade e descobre que está fazendo parte de mais um experimento da Umbrella Corporation. Dentro das instalações da corporação, Alice descobre que um antigo inimigo está por trás de um plano para salvá-la. Juntos, eles correm contra o tempo para conseguir escapar, mas são atrapalhados pela poderosa Rainha Vermelha.



Maratona "Resident Evil" vai ao ar no dia 06 de maio , a partir das 14h40 no Megapix .





