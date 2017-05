Você está: Notícias

MTV transmite ao vivo a edição 2017 do MTV Movie & TV Awards

A MTV transmite ao vivo para o Brasil, direto do Shrine Auditorium, em Los Angeles, Califórnia, o "MTV Movie & TV Awards 2017" . Neste domingo (07), o comediante e ator Adam Devine irá apresentar a premiação, celebrando atores, histórias e momentos que marcaram a cultura pop no último ano.



Adam Devine está se tornando um dos comediantes mais requisitados, em todo o mundo. Devine é mais conhecido como co-criador, escritor e uma das estrelas da série "Workaholics" , do Comedy Central – série que recentemente terminou em sua 17ª e última temporada. Devine estrelou ao lado de Zac Efron em "Os Caça-Noivas" , e pode ser visto em Magic Camp vivendo Andy.



O filme “Get Out” lidera com 6 indicações, incluindo Filme do ano, Melhor vilão e Melhor luta contra o sistema. Estrela desta produção, David Kaluuya, faz sua estreia em premiações com a indicação de Melhor Ator – Filme, Nova Geração e Melhor parceria, com Lil Rel Howery. “A Bela e a Fera” e “Stranger Things” tem 4 indicações cada. “Atlanta,” “Game of Thrones,” “Além do Tempo,” “Logan,” “Moonlight” e “This Is Us” aparecem com 3 indicações cada.



Os indicados deste ano trazem novidades nas categorias já conhecidas, e os fãs podem também esperar por novas categorias. As preferidas permanecem, entre elas: Melhor beijo, Melhor herói e Melhor vilão. Mas a MTV decidiu separar entre filme, televisão e streaming, ao invés de premiar os melhores de cada categoria, independente do formato. Também pela primeira vez, as categorias Melhor ator e Melhor atriz foram substituídas por Melhor Ator – filme e Melhor Ator – TV, sem distinção de gênero.



A categoria Melhor luta, foi atualizada para Melhor luta contra o sistema – refletindo a lado ativista da audiência que cada vez mais está engajada em temas sociais. Outras novidades são as novas e oportunas categorias como: Melhor história americana, que vai premiar a melhor história sobre diversidade e sobre uma América mais aberta; Tearjerker, categoria que celebra e premia a conexão emocional que os fãs têm com os personagens, Melhor host, que destaca personalidades que melhor dialogam com os jovens de hoje, Melhor reality de competição e Nova geração. Outras categorias serão apresentadas em data mais próxima ao evento.



"MTV Movie & TV Awards 2017" será transmitido ao vivo no dia 07 de maio , a partir das 21h na MTV .





