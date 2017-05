Você está: Notícias

Michel Teló volta ao "Fantástico" em nova edição do "Bem Sertanejo"

A série "Bem Sertanejo" , que estreou no "Fantástico" em 2014, cresceu. Virou um musical, vai ganhar edição em DVD e, a partir deste domingo (07), volta ao programa em mais uma temporada de quatro episódios.



Michel Teló fala sobre as raízes da música sertaneja no país e mostra como o lugar onde os cantores vivem contribui para fazer do gênero esse grande sucesso. Dessa vez, o quadro vai a alguns estados para conversar com artistas locais sobre a influência da música sertaneja para eles. Paraná, Mato Grosso do Sul, interior e capital de São Paulo, Goiás, Minas Gerais e o Nordeste são alguns dos destinos, que a equipe viaja a bordo de um “Food Truck”, oferecendo aos convidados um prato típico da região onde nasceram.



No episódio de estreia, Teló estaciona o carro na Praia da Graciosa, em Palmas, no estado do Tocantins, onde canta o seu grande sucesso “Ai, se eu te pego”. E é lá que ele conversa com a dupla Maiara & Maraísa. As gêmeas contam que nasceram em São José dos Quatro Marcos, no Mato Grosso, se mudaram para a maior cidade do Tocantins aos oito anos de idade, mas desde os cinco, ainda no Mato Grosso, já se apresentavam em musicais.



Da Praia da Graciosa, Michel segue com as duas irmãs para uma fazenda em Porto Nacional, também no Tocantins, para encontrar a dupla Henrique & Juliano, que emplacou a composição de maior sucesso de Maraísa, “Cuida bem dela”. Os dois irmãos, que nasceram em Palmeirópolis, no sul do estado de Tocantins, foram criados num ambiente bem sertanejo e contam que a relação com a música começou cedo, apesar da dupla só ter se firmado na adolescência. O papo é regado pelo tradicional chambari, prato também conhecido como ossobuco mais ao sul do Brasil.



A segunda temporada de "Bem Sertanejo" estreia no "Fantástico" no dia 07 de maio , depois do ‘Domingão do Faustão’ na Globo.





