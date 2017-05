Você está: Notícias

Os Donos da História

Nova série do Viva homenageia consagrados autores brasileiros

robertoscalon - Hoje, 00:58







Os autores são os protagonistas da vez no Viva . Neste domingo (07), o canal estreia a série "Donos da História" , dando continuidade ao sucesso de "Damas da TV" (2013) e "Grandes Atores" (2014). Também idealizado por Hermes Frederico, o projeto homenageia alguns dos mais emblemáticos escritores brasileiros da televisão, criadores de clássicos e personagens inesquecíveis, que marcam a teledramaturgia brasileira.



As lembranças de Manoel Carlos abrem a série, que, nos demais episódios, também resgata as recordações e aborda as trajetórias dentro e fora da telinha de Aguinaldo Silva, Antonio Calmon, Benedito Ruy Barbosa, Gilberto Braga, João Emanuel Carneiro, Maria Adelaide Amaral, Miguel Falabella, Ricardo Linhares, Silvio de Abreu, Walther Negrão e da dupla Duca Rachid e Thelma Guedes. O programa vai ao ar aos domingos, às 18h30.



A cada semana, um convidado conta sua história para as câmeras, em depoimentos repletos de emoção e revelações. As memórias profissionais e pessoais desse time renomado ainda são recordadas por declarações especiais de diretores e atores parceiros, que participam da história de cada um deles: Arlete Salles, Ary Fontoura, Betty Faria, Dennis Carvalho, Fernanda Montenegro, Gloria Pires, Juliana Paes, Laura Cardoso, Lília Cabral, Malu Mader, Mateus Solano, Ney Latorraca, Paolla Oliveira, Regina Duarte, Renata Sorrah, Taís Araújo, entre outros.



"Donos da História" estreia dia 07 de maio , às 18h30 no Viva.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 1 comentário(s).