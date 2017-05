Você está: Notícias

De repente, rico

Série inédita do TLC traz casos de pessoas que enriqueceram repentinamente

Existem algumas poucas pessoais para as quais a sorte lança um sorriso largo – e, assim, do dia para noite, elas saem dos equilibrismos orçamentários da classe média para o grupo dos privilegiados que não precisam se importar com economia doméstica. A partir de domingo (07), o TLC conta as histórias reais de mulheres e homens que, por algum motivo que eles mesmos desconhecem, foram eleitos para fazer fortunas com reviravoltas insólitas do destino.



A série inédita "De Repente, Rico" une entrevistas com os protagonistas a dramatizações para contar esses casos que parecem saídos da ficção. Entre os protagonistas da série há os que assumiram riscos, os que acreditaram em chances improváveis ou ainda aqueles que simplesmente foram escolhidos pelo acaso para fazer fortuna. Todos eles viram centenas de milhares – por vezes milhões – de dólares caírem do céu e mudaram de vida repentinamente.



A cada episódio, quatro casos reais são reconstituídos, das circunstâncias anteriores à fortuna às benesses e luxos que o dinheiro fácil lhes trouxe. O episódio de estreia da série apresenta um casal que descobre que o terreno da sua casa possuía 38 poços de petróleo, uma jovem que durante uma visita a um parque nacional encontrou um diamante de 8.52 quilates, um jovem de 16 anos que resolveu investir no mercado financeiro e fatura cerca de 30 mil dólares por mês e um senhor que comprou um pedaço de papel antigo que era uma autêntica declaração de independência dos Estados Unidos vendida por quase meio milhão de dólares.



"De Repente, Rico" estreia dia 07 de maio , às 18h50 no TLC .





