SKY disponibiliza canal EI MAXX para clientes SKY Pré-Pago

A SKY irá abrir o sinal do canal EI MAXX para clientes SKY Pré-Pago entre 08 e 15 de maio . Ele fica disponível para quem realizar uma recarga ou estiver com uma recarga ativa no período.



Entre os destaques do canal está a transmissão ao vivo das semifinais da Liga dos Campeões , a maior competições de clubes do mundo. No dia 09 de maio o canal exibe com exclusividade a partida entre Juventus e Mônaco, às 15h45, e no dia 10, também as 15h45, os clientes podem assistir a disputa entre Atlético de Madrid e Real Madrid.



Abertura de Sinal do EI MAXX entre os dias 08 a 15 de maio para clientes SKY Pré-Pago .





