Mickey - Aventuras sobre Rodas

Disney Channel estreia nova animação com Mickey e sua turma

robertoscalon - Hoje, 01:53







Nesta segunda (08), o Disney Channel estreia a nova série do camundongo mais famoso do mundo. "Mickey: Aventura Sobre Rodas" é estrelada por Mickey Mouse e Minnie, e seus melhores amigos Pateta, Margarida e Pato Donald, contando com participações especiais de Pluto, Tico e Teco, Clarabela e João Bafo de Onça.



Cada episódio, de 22 minutos de duração, apresenta Mickey e seus amigos se preparando para corridas de carro e outras aventuras emocionantes em Hot Dog Hills e ao redor do mundo. Ao apertar um botão, os carros usados pelos protagonistas se transformam em carros personalizados. Na série, Minnie e Margarida dirigem a sua bem-sucedida empresa, as Ajudantes Felizes, resolvendo os problemas de quem precisa de ajuda. A dupla demonstra determinação e ambição e resolverá desde um gato preso em uma árvore até o resgate de joias perdidas. A série registrou excelentes índices de audiência nos EUA e já garantiu uma segunda temporada.



A série aborda temas importantes como a amizade, trabalho em equipe, otimismo e espírito esportivo. Mickey com sua eterna bondade, alegria contagiante e otimismo, encoraja os jovens a aprenderem novas habilidades e o sentimento de satisfação de realizar um bom trabalho. Mesmo quando Mickey e seus amigos competem uns contra os outros em uma corrida, ou quando uma tarefa das Ajudantes Felizes parece impossível, a amizade é a principal prioridade e os ajuda a encontrar as soluções para os problemas. A curiosidade e a descoberta também são temas centrais para a série, os protagonistas exploram diferentes países, culturas e tradições em suas aventuras.



"Mickey: Aventura Sobre Rodas" estreia dia 08 de maio , às 12h no Disney Channel.





