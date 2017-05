Você está: Notícias

Youtubers se enfrentam em game show musical no Multishow

robertoscalon - Hoje, 02:04







O Multishow se prepara para estrear um programa inovador: “Só Pra Parodiar” , um reality game show , com apresentação do youtuber Mr. Poladoful. O programa estreia nesta segunda (08) e mistura artistas da música com os maiores youtubers de humor do Brasil. Em cada episódio, o apresentador Polado também contará com convidados especiais, como Anitta e Ludmilla, que vão ajudá-lo a conduzir as batalhas. Os youtubers Dani Russo, Julio Cocielo e T3ddy são presenças confirmadas.



Serão 32 youtubers criando paródias hilárias das músicas mais famosas do momento, numa disputa simultânea que vai envolver TV, Youtube, Facebook e Instagram, com intensa participação da audiência em votações no Winnin, plataforma de competições de vídeos. A estreia na TV acontece no dia 08, mas o programa já começa na Web na semana anterior, através de uma votação no Winnin com as paródias dos 12 primeiros participantes.



O formato de “Só Pra Parodiar” foi criado em uma parceria entre o Multishow , o Winnin e a VIU , unidade de conteúdo digital da Globosat . A cada episódio, os detalhes da competição serão atualizados no site do Multishow e todas as paródias musicais estarão disponíveis no canal "Música Multishow" no Youtube. “Só Pra Parodiar” estreia dia 08 de maio ,com exibições às segunda-feiras, às 21h30.





