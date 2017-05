Você está: Notícias

novas histórias

"Malhação - Viva a Diferença" é a nova temporada da novelinha da Globo

robertoscalon - Hoje, 02:22







Nesta segunda (08), a "Malhação" chega a 25ª temporada e pela primeira vez se passará em São Paulo. Idealizada por Cao Hamburger, a temporada "Viva a Diferença" contará a história de amizade entre cinco garotas nasce a partir de uma experiência única e inesquecível.



Durante uma pane do metrô, Lica (Manoela Aliperti), Ellen (Heslaine Vieira), Tina (Ana Hikari), Benê (Daphne Bozaski) e Keila (Gabi Medvedovski), por obra do acaso, se veem presas no mesmo vagão e, como se não bastasse a tensão natural da situação, Keila entra em trabalho de parto. Talvez por não verem outra alternativa, mas sem dúvida por terem muita coragem e solidariedade, as outras meninas se unem para ajudá-la. O nascimento da criança marca o vínculo entre essas cinco garotas de raízes, vivências e personalidades distintas: uma rica de estilo alternativo, uma "crânio" (e hacker) da periferia, uma rebelde e artista sansei, uma tímida e solitária que quer muito ter amigas e uma mãe adolescente. "Malhação – Viva a Diferença" acompanha a vida dessas cinco jovens, que vão descobrir juntas como pode ser enriquecedor viver, confrontar e celebrar suas diferenças.



O elenco se completa com nomes como Marcello Antony, Malu Galli, Angelo Antônio, Mouhamed Harfouch, Lúcio Mauro Filho, Aline Fanju, Giovanna Grigio, Matheus Abreu dentre outros "Malhação – Viva a Diferença" estreia dia 08 de maio , ás 17h45 na Globo .





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).