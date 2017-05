Você está: Notícias

Netflix e Cinemax estreiam a terceira temporada de "Penny Dreadful"

A terceira temporada de "Penny Dreadful" estreia no canal Cinemax e na Netflix . A aclamada série de terror traz personagens clássicos da literatura como Frankenstein, Conde Drácula e Dorian Gray, e seus contos de horror, origem e formação se misturam à narrativa dos protagonistas. A série tem no elenco nomes como Timothy Dalton, Eva Green, Josh Hartnett, Billie Piper, Harry Treadaway, Helen Mccrory dentre outros.



A trama se passa no submundo de Londres e se situa entre a realidade e o sobrenatural, onde os demônios pessoais do passado podem ser mais fortes do que vampiros, espíritos malignos e feras imortais. Nesta terceira e última temporada, confrontando novos horrores em lugares perigosos, Ethan (Josh Hartnett), Malcolm (Timothy Dalton) e os outros precisam lidar com suas próprias realidades. Enfrentando novos horrores em desconhecidas e perigosas terras, eles se juntam a Frankenstein, Dorian Gray, a Criatura, e a arrebatadora, mas mortal Lily devem encarar - e abraçar - suas próprias e monstruosas naturezas. Mas para Vanessa Ives (Eva Green), esse processo pode significar o mergulho num mundo de trevas sem fim.



A 3ª temporada de "Penny Dreadful" está disponível na Netflix a partir do dia 06 de maio e no Cinemax , no dia 08 de maio , às 23h, com um novo episódio às segundas.





