"Brasil a Bordo", nova série de Miguel Falabella, estreia exclusivamente no Globo Play

O novo seriado de comédia assinado por Miguel Falabella, "Brasil a Bordo" , estreia exclusivamente no Globo Play . Esta é a primeira vez em que a Globo disponibiliza um conteúdo original na íntegra para binge watching em sua plataforma de VOD. A iniciativa reforça os novos modelos de produção e distribuição de conteúdo multiplataforma que a emissora vem implementando nos últimos anos.



"Brasil a Bordo" convida o público a viajar pelos céus – e pela terra – na companhia da disfuncional família Cavalcanti, dona da Piorá Linhas Aéreas, uma empresa de aviação completamente mambembe. Acostumados à vida boa que o trabalho trambiqueiro praticado na companhia sempre proporcionou, a matriarca Berna (Arlete Salles), seu marido Gonçalo (Luís Gustavo), os comandantes Vadeco (Miguel Falabella) e Durval (Marcos Caruso), seus filhos, sobrinhos e genros se veem na pior quando a instabilidade econômica do Brasil atinge em cheio os já mal administrados negócios da família. Instaurado o caos, a situação se agrava quando a Justiça declara a falência da empresa e obriga os Cavalcanti a retomarem as atividades com uma “pequena” condição: que os funcionários da Piorá também tenham participação no quadro diretor da companhia.



A partir do momento em que precisa dividir o poder com os empregados, a velha guarda da família não entrega os pontos facilmente, mas as funcionárias Shaniqwa (Mary Sheila de Paula), São José (Maria Vieira) e Almira (Stella Miranda) estão dispostas a garantir o direito garantido pela lei. Dado o cabo de guerra entre os antigos e os novos administradores da Piorá, assim que começam a levantar voo novamente, eles se deparam com as situações mais malucas e absurdas, que prometem viagens animadíssimas para os passageiros.



Os 12 episódios de "Brasil a Bordo" já podem ser assistidos com exclusividade pelos assinantes do Globo Play . A série tem previsão de estreia para 2018 na Globo .





