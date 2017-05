Você está: Notícias

Série mexicana "Run Coyote Run" chega ao FOX Premium 2

Nesta segunda (08), o FOX Premium 2 estreia a série mexicana "Run Coyote Run" . A produção acompanha Gamaliel e Morris, dois melhores amigos de infância, um é mexicano e o outro americano. Ambos acabam se envolvendo no tráfico de pessoas, apesar de no fundo terem bom coração.



Depois de anos afastados, eles se reúnem e decidem unir forças para criar uma corporação transnacional: a RunCoyoteRun, uma agência de viagens de "aventura turística", como eles gostam de chamar, especializada em atravessar ilegais pela fronteira para os EUA.



"Run Coyote Run" é composta por 13 episódios de 60 minutos cada e estreia dia 08 de maio , às 22h no FOX Premium 2 . No dia seguinte da exibição na TV cada episódio ficará disponível no App da FOX, semanalmente.





