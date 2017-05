Você está: Notícias

FOX Premium estreia série inglesa "The Halcyon" que acompanha rotina de um hotel

robertoscalon - Hoje, 03:20







Nesta segunda (08), o FOX Premium 1 estreia a minissérie “The Halcyon” . A produção de época traz drama e suspense e é protagonizada pelos ingleses Steven Mackintosh ( “Lucky Man” ) e Olivia Williams ( “Manhattan” ).



Situada em 1940, no início da Segunda Guerra Mundial, e focada no glamoroso hotel cinco estrelas do centro de Londres – cujo nome é o nome da série-, a série mostra a vida na capital inglesa e o impacto do conflito militar nas famílias, na política, relações e no trabalho, através de todos os estratos sociais.



Em “ The Halcyon” , o hotel é o epicentro de uma cidade de mudanças, em que nada é previsível, tanto para os funcionários, hóspedes, como também para os proprietários, onde a guerra está rompendo tradições, pessoas e relacionamentos. Cada um dos oito episódios que compõem a série trará novas esperanças, desafios, ansiedade e agitação.



“The Halcyon” estreia dia 08 de maio , a partir das 22h no FOX Premium 1 . Todos os episódios da série estarão disponíveis no App da FOX logo após a estreia na TV.





