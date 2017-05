Você está: Notícias

Nova produção original

Junho: Nova série do Gloob, "Valentins" vai abordar os medos das crianças

Um sumiço misterioso, quatro irmãos sozinhos em uma casa cheia de invenções malucas e um antigo amigo da família que pode, na verdade, ser um grande vilão são os ingredientes de “Valentins - Uma Família Muuuito Esperta” , a nova produção nacional de ficção do Gloob . Produzida pela Zola Filmes, a série é uma criação de Cláudia Abreu e Flavia Lins e Silva, e conta com direção geral de José Henrique Fonseca.



A história acompanha o dia a dia da família Valentim, formada pelos irmãos Betina, João, Lila e Theo; pela mãe Alice, uma alquimista culinária; e pelo pai Artur, um renomado químico e inventor. Quando os dois desaparecem misteriosamente, os quatro irmãos precisam aprender a se virar sozinhos enquanto tentam entender o que aconteceu. Mas não será tão fácil: desde o sumiço dos pais, ameaças suspeitas parecem rondar a casa da família. Apenas Theo, o caçula, sabe o que realmente aconteceu. A cada episódio, os pequenos Valentins vão encarar um medo diferente: medo do escuro, medo de ladrão, medo de perder os pais. São medos que muitas crianças têm e, ao verem a série, talvez consigam conversar mais abertamente sobre essas questões



Os personagens Artur e Alice são grandes inventores e esse universo criativo também está presente na casa da família. Um armário que veste as roupas nas crianças, uma máquina de conselhos, um telefone que atende pelo nome de Graham Bell e um sistema de canos capaz de espalhar o aroma de bolinhos recém-saídos do forno por toda a vizinhança são algumas das “traquitanas” que dão à residência dos Valentins o status de personagem dentro da trama.



Em 26 episódios, “Valentins” mistura doses de suspense e comédia com muitas aventuras em família. A forma como as crianças lidam com os seus diferentes medos serviu de inspiração para as autoras, que destacam a união como ferramentas para vencer os desafios. Cláudia Abreu e Guilherme Weber vivem Alice e Artur. Luis Lobianco dá vida ao carismático vilão Randolfo. No elenco infantil, o Gloob aposta em novos talentos para a TV, Rebecca Solter, Arthur Codeceira, Otávio Martins e Duda Wendling. Compõem o elenco ainda Guida Vianna, Mallu Valle, Flávio Pardal, Cintia Rosa, Pia Manfroni e Luís Felippe Carvalho.



"Valentins" já garantiu uma segunda temporada com participações de Malu Mader e Luis Miranda. A estreia da primeira temporada acontece dia 12 junho , às 20h30, abre as comemorações pelos cinco anos do canal infantil da Globosat e reitera o compromisso do Gloob com a dramaturgia nacional de alta qualidade.





