Junho: MAX estreia "Mercado de Capitais" e "O Plano de Maggie"

VCFAZ.TV traz as novidades do canal MAX para o mês de junho. Uma das estreias do mês é "O Plano de Maggie" , estrelado por nomes como Greta Gerwig, Ethan Hawke, Julianne Moore e Bill Hader. Maggie está solteira, mas deseja muito ter um filho e conta com a ajuda de um antigo colega para gerar a produção independente. Na mesma época ela conhece John e, enquanto o auxilia no desenvolvimento de seu novo livro, acaba envolvida romanticamente com o intelectual, que tem uma esposa com fama de megera. O filme estreia dia 11 de junho , às 21h.



Anna Gunn, James Purefoy e Sarah Megan Thomas estrelam o drama " Mercado de Capitais" (dia 25 de junho , às 21h). O longa apresenta uma investidora que está lutando para conseguir uma promoção na empresa onde trabalha, em Wall Street. Ela lidera uma controversa ação no meio de uma crise financeira mundial, onde as regulações são apertadas e a pressão para que o investimento renda é ainda maior.



O canal também apresenta um especial sobre diversidade sexual com os longas "Rara" ( 14 de junho , às 22h), "Irmãos Desastre" ( 15 de junho , às 22h), "Aprendendo Com a Vovó" ( 16 de junho , às 22h), "Carol" ( 17 de junho , às 22h) e "The Normal Heart" ( 16 de junho , às 22h40). Além dos documentários "Quando Eu Descobri" ( 06 de junho , às 23h), "O Casamento Gay em Julgamento" ( 13 de junho , às 23h), "Mapplethorpe: Look at the Pictures" ( 20 de junho , às 23h15) e "Valentine Road: O Assassinato de Lawrence King" ( 27 de junho , às 23h).



