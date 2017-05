Você está: Notícias

Filmes do mês

Junho: Poético "A Família Dionti" é o filme do mês do Canal Brasil

Canal Brasil traz na faixa "Seleção Brasileira" , dedicada aos mais importantes lançamentos da nossa sétima arte, vários filmes nacionais, como o inédito "A Família Dionti" . Ainda em cartaz nos cinemas, a película foi escolhida para abrir a edição de 2015 do Festival de Brasília, e saiu do planalto central com o Candango de melhor filme pelo júri popular. Dirigido por Alan Minas, o filme tem no elenco Murilo Quintino, Antonio Edson, Anna Luiza Marques Paes, Bernardo Lucindo, além das participações especiais de Gero Camilo, Neila Tavares e Bia Bedran. O longa estreia dia 27 de junho , às 22h.



Kelton é um menino simples da zona rural de Minas Gerais. Ele mora em um sítio com o irmão mais velho, Serino e o pai, Josué, e leva uma vida sem grandes atrativos. O jovem sofre com a ausência da mãe, que envolta em tamanha felicidade na companhia dos filhos e do marido, simplesmente evaporou e nunca mais voltou à terra. O sumiço da matriarca, faz com que os rapazes descobrem também possuírem habilidades fantásticas. A capacidade fabulosa de Kelton demora mais a aparecer, e é ativada a partir do surgimento de Sofia, uma nova companheira de sala que chega à cidade por um tempo com uma companhia circense. No entanto, o envolvimento faz com que o rapaz comece a suar e desmaiar, em uma reação parecida com a da mãe. Assim como ela, ele se derrete por amor, sem compreender ao certo as motivações de seu coração.



Rodrigo Santoro, Cauã Reymond, Débora Falabella e Paulo José estrelam "Meu País" ( 20 de junho , às 22h). Depois da morte de seu pai, Marcos deixa a Itália e retorna ao Brasil. Em seu país de origem, o executivo reencontra o irmão mais novo Tiago e descobre que tem uma irmã com problemas de saúde mental. Além de tentar superar o luto, a família precisa se reestruturar, lidando com as diferenças.



Outro filme que estreia no canal é "Histórias de Amor Duram Apenas 90 Minutos" ( 06 de junho , às 22h). Zeca é um escritor que vive uma vida de ócio. Seu único livro não saiu da página 50. Ao desconfiar que sua esposa o esteja traindo com outra mulher, Zeca fica obcecado e começa a seguir as duas. Porém, ele acaba se envolvendo com a amante de sua mulher, o que pode arruinar de vez seu casamento. No elenco Caio Blat, Luz Cipriota e Maria Ribeiro.



Baseado em fatos reais e inspirado no livro " Por Trás do Véu de Isis", "As Mães de Chico Xavier" ( 13 de junho , às 22h), conta a história de três mães com vidas completamentes distintas que ao encontrar o médium Chico Xavier, novamente vivido pelo ator Nelson Xavier, recebem conforto para cada um de seus problemas. Tainá Müller, Vanessa Gerbelli e Via Negromonte estão no elenco.



Outros filmes inéditos no canal estão "Jean Charles" ( 03 de junho , às 22h), onde Selton Mello retrata o eletricista mineiro que vive em Londres, onde tem uma extensa rede de conhecidos e acabou sendo confundido com um terrorista no metrô; "Totalmente Inocentes" ( 24 de junho , às 19h25) que acompanha dois garotos que vivem em uma favela e entram em uma aventura para tentar transformar um deles em um traficante para tentar conquistar uma garota e "Cilada.com" ( 10 de junho , às 22h), comédia sobre amor e traição que mostra o poder da internet em transformar pequenas intimidades e deslizes em fama e constrangimentos globalizados.



