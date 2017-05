Você está: Novelas

Confira a semana de Carinha de Anjo (8 a 13/5)

Segunda-feira



Dulce Maria diz para Juju e Emílio que não gostou de ser chamada de filha torta por Nicole. Os irmãos sugerem para Dulce presentear o pai com o colar que ganhou no comercial que fez com Nicole, assim fica um colar com ela e outro com Gustavo. Flávio diz para Haydee que irá entregar Érica (Einat Falbel) para a polícia e que com isso se livram da criminosa. Ele vai inventar que após investigar por conta própria descobriu o paradeiro de Érica, por isso, o que ela vier a dizer vai ser considerado mentira. Inácio conversa com Zeca e aconselha o garoto a não desistir da paixão que sente por Juju. Zé Felipe revela que Miguel escolheu seu animal de estimação - uma cobra. Valentina pede para Tom se pode ser a madrasta na peça Cinderela. A intenção da pequenina é poder pegar no pé da Cinderela e da Fada Madrinha, que serão interpretadas respectivamente por Frida e Bárbara. Assim que Miguel mostra para Inácio e Zeca a cobre de estimação os dois percebem se tratar apenas de um pedaço de corda e pede para que Zé Felipe e Miguel não façam esse tipo de brincadeira. Dulce entrega o colar para Gustavo e percebe que não combina com o pai. Rosana termina de preparar o jantar e em seguida recebe Peixoto e Ribeiro. Dulce come pizza com Gustavo, Emílio e Juju. Madre Superiora chega ao apartamento da menina com Fabiana e Cecília como surpresa. Flávio e Haydee terminam de preparar as falsas provas para acusar Érica no momento do flagrante armado. Juju mostra o videoclipe do seu rap da agua para a Madre Superiora, que autoriza que Dulce cante a música na feira do conhecimento colégio. Franciely chega na casa de Rosana para o jantar fingindo ser coincidência.



Terça-feira



Vitor recebe um presente inesperado, uma torta de morango em formato de morango, com um bilhete que diz: "Querido Vitor. Um presente para matar a saudade dos nossos momentos. Nunca te esqueci. Você é o homem da minha vida. Beijos, Selene". O chef fica nervoso e esconde de Estefânia o remetente da torta. Juju lê a história de Cinderela e Dulce Maria acaba sonhando com um baile aonde ela é uma fada, sua mãe, Tereza, a Cinderela e o pai, Gustavo, um príncipe. Os dois dançam uma valsa até que chega o horário da 0h e Tereza sai correndo deixando um sapato no local. Dulce, como fada, volta o tempo e diz que os dois vão se casar. A pequena se apresenta como a fada carinha de anjo com o poder de parar o tempo. Os três dançam juntos no sonho de Dulce. Ribeiro e Franciely conversam um com o outro e a paixão fica clara. No colégio, Fabiana diz para Cecília que Gustavo gosta da noviça sim, pois o olhar dele brilha quando a vê. Cecília pede para Fabiana não dizer isso, mas fica relembrando os momentos que passou na casa de Gustavo. As freiras entram na vã do SBT para a grande final do concurso de freiras. Bárbara e Frida vão até a casa de Dulce, dizem que não tiveram culpa e que queriam se certificar que ela não ficou doida. Entregam também uma caixa com presente que tem a ver com o personagem que ela quer fazer. Flávio e Haydee colocam o plano em ação e enquanto Érica leva Haydee ao banheiro, Flávio telefona para Peixoto e diz onde está a criminosa. Gustavo chega em casa e vê Bárbara e Frida com Dulce. As meninas dizem que vão deixar o presente para outro momento após o pai de Dulce chegar ao local.



Quarta-feira



Vitor revela para Solange que a torta foi um presente de uma mulher de seu passado. O chef pede segredo e para jamais receber alguma Selene em casa. Haydee e Flávio entregam a bolsa com as notas falsas para Érica, que vai até o banheiro contar a quantia. As irmãs chegam ao SBT com o Padre Gabriel e Pascoal. Silvana vai até a casa de Nicole para falar sobre Verônica. Érica é presa pela polícia e jura vingança contra Flávio. Silvana diz que nunca viu uma secretária tão perfeita como Verônica e que Gustavo trata ela com muita intimidade. A polícia descobre que o nome de Érica na verdade é Amarilda. O coral das freiras ensaia no palco do concurso antes dele começar. Faxinildo e Santos fazem piadas com as freiras e Ratinho (participação especial) faz com que os dois se ajoelhem no milho para pedir perdão para a Madre Superiora.



Quinta-feira



O produtor (participação especial de Felipe Ventura, o Felipinho do Teleton) avisa as freiras que a plateia vai começar a entrar no estúdio. Zeca diz para Juju que eles precisam se acertar de vez. A vlogueira revela que sente ciúme de Zeca e os dois percebem que não podem ficar longe um do outro. Zeca pega a mão de Juju e pede a vlogueira em namoro. O garoto pensa que Juju dirá não, mas para sua surpresa a vlogueira diz que sim. Os dois quase se beijam, mas levam um susto com Rosana que entra no quarto da garota. Miguel quebra por acidente o porta-retratos com a imagem de Gustavo e Tereza durante brincadeira com Dulce e Zé Felipe. Gustavo diz para Nicole que em breve irá anunciar o noivado dos dois em um jantar. Estefânia vê Vitor sendo rude com as pessoas, inclusive Fátima, e questiona ele sobre o seu comportamento. Peixoto diz para Ribeiro que continua a achar que Flávio não é inocente. O concurso de corais começa e todos assistem ao programa. As irmãs estão ansiosas nos bastidores para o momento da apresentação delas. Em seguida, as irmãs se apresentam na atração, regidas pela noviça Fabiana.



Sexta-feira



Nicole diz para Flávio e Haydee que a partir de agora eles devem agir como uma família unida. Nicole, Haydee e Flávio tiram uma foto juntos. As irmãs rezam nos bastidores após a apresentação para fazer um agradecimento. Ratinho está com o envelope do resultado da grande final do concurso. São três finalistas e as irmãs ficam ansiosas. Ratinho anuncia o Coral das Irmãs de Doce Horizonte como o grande vencedor. As freiras pulam de alegria no palco. A Madre Superiora vai receber o prêmio, que é uma maleta de barras de ouro. A religiosa conta que o dinheiro ajudará a investir no colégio. Irmã Cecília faz questão de mandar um beijo para Dulce Maria durante o programa e a carinha de anjo fica feliz e comenta com o pai. Dulce recebe as amigas em casa, que brincam de se maquiar. A carinha de anjo fica triste ao saber que não possui personagem e nem chance de ser a Cinderela.





