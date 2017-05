Confira a semana de Chiquititas (8 a 13/5)

Você está: Novelas

Segunda-feira



Glorinha maltrata e grita com Eduarda. Maria Cecília liga para saber como a mãe está. Eduarda tenta gritar por ajuda, mas é impedida por Glorinha, que tampa a boca dela. Eduarda chora. Beto diz para Tobias, que está caracterizado como Tomás Ferraz, que ele precisa planejar o que dizer caso vença a indicação de Melhor Cantor do Ano. Pata acorda do desmaio. A chiquitita percebe que lavaram seu cabelo e que as madeixas voltaram a enrolar. Pata fica furiosa. Carol tenta apartar a discussão e entender o que aconteceu. Carol vê que ela usou formol e que isso motivou o desmaio. Carol chama a atenção de Pata, explica que esse produto é perigoso e que para fazer qualquer coisa com produtos químicos, não pode seguir qualquer receita de internet e precisa da supervisão de um adulto. Pata vai para o quarto e chora. A menina diz para Carol e Mili que achou que se ela tivesse cabelos lisos, as pessoas gostariam mais dela. Carol diz que sempre admirou ela por ter personalidade e que o mundo seria chato se todos fossem iguais. Pata se sente melhor. Valentina conta para Miguel que José Ricardo criou um orfanato. Miguel diz que isso é estranho e que o filho dele com Gabi pode estar vivo e morando no orfanato. Valentina diz que ninguém nunca viu o corpo do bebê. Maria Cecília volta para casa e Glorinha diz estar preocupada com Eduarda, pois acha que ela está paranoica e implicante com ela. Eduarda tenta mais uma vez falar para a filha que está sendo vítima de agressões morais. Eduarda diz que Glorinha não pode sair impune. Mesmo não acreditando em Eduarda, Maria Cecília concorda com ela para evitar discussões. Todos no orfanato assistem na TV a premiação ‘Os Melhores da Música’, que o Tomás Ferraz foi indicado. Na mansão dos Almeida Campos, Valentina diz para Gabriela que Miguel está vivo. Tomás Ferraz chega na premiação ao lado de Érica.



Terça-feira



A cantora Negra Li também participa da premiação e concede entrevista assim que chega à festa. A repórter diz que além da música, também é fã do cabelo dela. Negra Li diz que por nada alisaria as madeixas. Pata fica feliz com o que assiste na TV. Enquanto isso, Miguel consegue entrar no porão do orfanato Raio de Luz. Valentina diz que irá levar Gabriela para encontrar Miguel. Cintia pede para José Ricardo autorizar ela a mandar as crianças para um acampamento de férias. Duda pede para ir junto com as chiquititas. Matias está triste, pois não quer ir para os Estados Unidos para estudar, como seu pai está forçando ele a fazer. Negra Li ganha um troféu na premiação e agradece os votos recebidos. A cantora também faz um show e canta a música "Você vai estar na minha". Enquanto assistem ao show, as chiquititas dançam no orfanato. Tomás Ferraz ganha a premiação de cantor revelação. Assim que ele sobe ao palco para agradecer, é surpreendido por Roberto Leal. O verdadeiro cantor português diz que Tomás Ferras é uma fraude e que a música "A Festa Ainda Pode Ser Bonita" é de verdadeira autoria dele. Os dois brigam pelo troféu no palco. No dia seguinte, Tobias e Beto discutem sobre a canção. Cris faz uma campanha na internet para apoiar Tomás Ferraz. Cintia avisa que todos irão para um acampamento de férias. Todos comemoram. Vivi pensa em algum jeito de avisar Matias sobre a viagem. Eduarda pede para Maria Cecília colocar uma câmera escondida na estante da sala para provar que Glorinha está lhe maltratando. Matias foge do aeroporto para não ir para os Estados Unidos. Valentina leva Gabi até a igreja abandonada para ver Miguel. Ao chegar no local, Gabi repete algumas vezes o nome de Miguel, porém, quando seu grande amor do passado aparece, ela fica agitada e com medo. Miguel decide sair do local para acalmar Gabriela, que não o reconhece, talvez, devido a máscara. Matias liga para Duda e pede ajuda para poder se esconder. Vivi vai até a mansão de Matias para avisar o namorado que todos do orfanato irão viajar para um acampamento de férias, mas é surpreendida com a notícia de que ele foi para os Estados Unidos e fica decepcionada ao achar que ele não se despediu dela. Os pais de Matias vão até o orfanato, por acreditar que o menino foi para lá atrás de Vivi.



Quarta-feira



Miguel grita pelo túnel do orfanato. O rapaz sofre por Gabriela não o reconhecer e culpa a cicatriz que ele tem no rosto. Gabriela sofre de um grave bloqueio psicológico desde que acreditou que ele e sua filha tivessem morrido. Glorinha não demora muito e volta a maltratar Eduarda. A mulher força Eduarda a comer macarrão de forma agressiva. Matias, com a ajuda de Duda, liga para Vivi e diz para ela que os dois precisam se ver. Matias havia fugido do aeroporto para não precisar ir para os Estados Unidos e ficar longe da namorada. Érica fica preocupada com a repercussão negativa do prêmio, que revelou que a música de Tomás Ferraz foi roubada de Roberto Leal. Glorinha chama Eduarda de inútil e ao tentar jogá-la no sofá descobre que o celular dela está na estante filmando tudo. Glorinha diz que irá apagar as imagens. Eduarda cai no chão. Shirley Santana entra no apartamento e diz que mesmo Eduarda não merecendo foi fazer uma visita. Ela fica surpresa ao ver Eduarda caída no chão. Eduarda pede para ela pegar seu celular que está com Glorinha. Shirley e Glorinha correm uma atrás da outra e acabam aos tapas no sofá. Duda leva Matias até o orfanato. Vivi sugere que ele vá com elas para o acampamento. Mili alerta sobre o perigo. Roberto Leal vai até o Café Boutique para uma reunião com Beto e Tomás Ferraz. Beto tenta convencer que estavam apenas divulgando a música "A Festa Ainda Pode Ser Bonita". Não demora muito e Tomás Ferraz, que na verdade é Tobias disfarçado, começa a discutir com o verdadeiro cantor português e autor da música, Roberto Leal. Shirley liga para Eduarda e pede para ela ir imediatamente para o apartamento de Eduarda. Junior acompanha Maria Cecília. A mulher fica muito irritada ao saber de tudo e chama a policia para prender Glorinha. Eles descobrem que ela estava sendo procurada pelas autoridades por ter maltratado uma criança e uma idosa. Roberto Leal diz que irá brigar com Tomás Ferraz e Beto na justiça. Maria Cecília convence Shirley a cuidar de Eduarda. Matias passa a noite com os meninos, no orfanato, antes de irem para o acampamento. Os pais de Matias sofrem sem saber onde está o menino.



Quinta-feira



Ernestina, que na verdade é Matilde, descobre que Matias está escondido no orfanato e conta para Cintia. Vivi chora. Tomás Ferraz surta e briga com Beto devido ao processo de Roberto Leal. Os pais de Matias vão ao orfanato. Um reencontro emocionante. Vivi diz que não acha justo Matias abrir mão da bolsa de estudos nos Estados Unidos e que os dois podem se falar pela internet. No dia seguinte, Matias vai embora. Ao se despedirem, Matias abraça e beija Vivi. O pai de Matias pede desculpa para Vivi. Junior fica intrigado com o significado dos desenhos de Gabriela, que sofre de um grave bloqueio psicológico. Miguel diz para sua mãe, Valentina, que quer morar escondido no porão do orfanato por acreditar que se filho está lá (na verdade a filha dele é Mili). As Chiquititas vão todas para o acampamento de férias. Maria volta para pegar a boneca Laura e acaba sendo esquecida no orfanato. Tomás Ferraz, que na verdade é Tobias, e Beto consultam um advogado. Shirley decide fazer uma sessão de cabeleireira em Eduarda para mostrar que ela tem talento pra fazer maquiagem e as madeixas, porém a maquiagem fica exagerada e Eduarda odeia. Cintia e Matilde pensam em algum plano pra se organizarem no labirinto de túneis. Maria e Boneca Laura escutam as duas e decidem entrar no túnel escondidas.



Sexta-feira



Maria e Laura se perdem no túnel secreto do orfanato. O monitor do acampamento faz a chamada de presença, assim todos percebem que esqueceram Maria no orfanato e decidem voltar. Miguel escuta o choro de Maria e vai ao túnel. Cintia pede para Matilde pegar lanternas, giz e barbante para marcar por onde já andaram. Miguel faz indicações no túnel e ajuda Maria a sair do labirinto. O rapaz fica escondido. Mili busca Maria no orfanato. Matilde e Cintia não perceberam nada. Carmen vai ao orfanato e avisa Cintia que durante as férias ela ficará livre das Chiquititas, mas não de suas visitas. No ônibus, as crianças, como sempre, aprontam travessuras. Junior vai até a biblioteca na sessão de psicologia pra tentar decifrar os desenhos de Gabriela. O rapaz se depara com Carol, que o auxilia na interpretação dos desenhos. As Chiquititas chegam ao acampamento de férias. A comandante do grupo, especializada em ecoturismo, chama-se Bárbara (Lívia Andrade). A mulher diz que não haverá brincadeiras, apenas uma grande missão que ensinará a eles como exercitar o corpo e a mente durante contato com a natureza. Barbara também diz que eles serão preparados para lidar com os perigos da mata.





