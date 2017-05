Você está: Novelas

Confira a semana de Rubi (8 a 13/5)

Segunda-feira



Alessandro expulsa Rubi de sua casa, diz que Maribel é a mulher que ama e a aconselha a se reconciliar com Heitor, pois ele é o pai do filho que está esperando. Caetano comenta com Heitor que Rubi preparou uma armadilha com as joias e conseguiu mandá-lo para a cadeia. Ele conta também que o advogado que ela, supostamente, contratou para ajudá-lo, estava empenhado em deixá-lo na cadeia para sempre, mas mesmo assim, está disposto a ajudá-la por causa de Cristina. Heitor passa as ações de Rubi para seu nome.



Terça-feira



Caetano diz a Rubi que se ela pretende se divorciar é justo que devolva o dinheiro a Heitor. Rubi fica furiosa ao saber que as ações já não estão em seu nome, culpa o cunhado de ter ajudado Heitor e jura que vai recuperar o que é seu. Cristina pergunta a Caetano se o que fez foi por vingança. Caetano diz a Cristina que Rubi é uma descarada, que além de enganar Heitor ainda roubou seu dinheiro. Cristina, aflita, pede ao marido que não a coloque entre a cruz e a espada, pois apesar de estar com a razão, Rubi é sua irmã.



Quarta-feira



Heitor se surpreende ao ver Rubi. Os dois discutem e Heitor deixa claro que se perder por algum motivo ficará com o filho de Alessandro. Rubi, furiosa, responde que não vai se intimidar com suas chantagens, pois antes prefere se desfazer da criança. Heitor, chocado com a atitude de Rubi, diz que só um monstro teria coragem de se desfazer do próprio filho. Marcos informa a Alessandro que o veneno com o qual tentaram envenená-lo saiu do próprio hospital, por isso não pode ter sido Heitor.



Quinta-feira



Rubi tenta convencer Heitor de que é o pai do filho que está esperando. Helena discute com Rubi, a esbofeteia e a acusa de ter mudado o comportamento de Heitor. Rubi pede a Helena que a ajude a fugir. Helena tenta convencer Heitor a deixar Rubi ir embora e lembra que é ilegal mantê-la cativa. Helena procura Genaro e o coloca a par do que Heitor pretende fazer. Genaro vai até a casa de Heitor e leva Rubi para a casa de Alessandro. Genaro diz a Inácio que o filho que Rubi espera é de Alessandro.



Sexta-feira



Genaro diz a Inácio que agora Rubi é responsabilidade de Alessandro, pois ele é o pai do filho que espera. Caetano comenta com Marcos que aconteceu algo que o fez entender que Cristina o ama, por isso não precisa mais se afastar dela nem de Fernanda. Lúcio, mal intencionado, comenta com Maribel que Heitor tem sérios problemas com Rubi por que o filho que ela espera é de Alessandro. Heitor diz a Genaro que mesmo que Rubi esteja esperando um filho de Alessandro, nunca lhe dará o divórcio e amará o bebê como se fosse seu. Heitor vai até a casa de Alessandro e, de revólver em punho, ameaça Rubi e Inácio. Inácio, apavorado, pede a Heitor que não faça o mesmo que seu pai, que por ciúme matou sua mãe. Heitor vai embora transtornado. Rubi tenta convencer Alessandro de que ele é o pai do filho que está esperando e explica que Heitor a maltratou quando descobriu a verdade. Alessandro diz que primeiro fará um exame de D.N.A. Rubi diz a Alessandro que ele é o grande amor da sua vida. Ele responde que também a amou, mas agora ama Maribel.





