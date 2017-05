Você está: Novelas

Confira a semana de A escrava Isaura (8 a 13/5)

Segunda-feira



Malvina presenteia Isaura com colar de ouro. Leôncio faz juras de amor à Isaura. Tomásia convida Belchior a morar em sua fazenda. Helena discute com Dr. Paulo. Leôncio sonha com Isaura. Malvina fica irritada com Leôncio. Henrique fica sabendo do casamento de Isaura. Bernardo pede Moleca em casamento. Rosa quer voltar para a casa de Sebastião. Martinho e Raimundo vão em busca de Rosa a pedido de Sebastião. Leôncio rouba beijo de Isaura. Isaura visita Miguel na cadeia.



Terça-feira



Isaura aceita se casar com Belchior. Rosa deixa o quilombo. Helena ameaça Dr. Paulo. Tomásia visita Miguel. Henrique visita Malvina e conversa com Isaura. Raimundo e Martinho encontram André e Rosa. André e Martinho brigam. Leôncio encontra Isaura fraca e com febre.



Quarta-feira



Isaura passa mal e Leôncio tenta descobrir a razão. Francisco avisa Malvina que Helena voltou para casa e que Diogo está na casa da Condessa de Campos. Dr. Paulo proíbe Helena de comer no jantar. Tomásia diz a Diogo que está apaixonada por Miguel e que pretende ajudar seu primo na fuga com Helena. Belchior ajuda Isaura na cozinha. Gioconda desaprova a atitude do Dr. Paulo, mas o Cel. Sebastião nada faz. Álvaro e Pedrinho falam de Isaura. Baixa a febre de dona Perpétua. Branca e Geraldo chegam em casa. Branca conta a sua mãe o que ela e Leôncio fizeram contra Isaura. A dona do bordel Serafina resolve sair de seu luto. No mesmo dia, chega uma carta para ela da mãe de Violeta. Martinho traz Rosa de volta para a fazenda do Cel. Sebastião. Serafina conta à Violeta sua história e diz a ela que sua mãe quer conhecê-la. Rosa e Helena fofocam. Isaura serve o jantar e logo depois desmaia. Malvina fica preocupada.



Quinta-feira



Preocupada com Isaura, Malvina pede que Francisco coloque Isaura em seu quarto. Leôncio não permite que o Dr. Paulo venha examiná-la. A noite, Malvina e Leôncio entram no quarto para se deitarem. Malvina tranca a porta e Leôncio fica bravo. Tomásia planeja a fuga de Helena e diz à Gioconda que precisará de sua ajuda. Serafina decide dar uma grande festa para comemorar seu retorno à vida. Malvina pede a Belchior que cuide de Isaura. Branca, Geraldo e Estela vão a casa de Álvaro. Malvina se prepara para passear, mas antes ameaça Leôncio caso ele faça algo com Isaura. Chega uma mensagem de telégrafo para Álvaro, mas Branca logo a esconde. Leôncio expulsa Belchior do quarto de Isaura. Rosa e Helena são proibidas de comer. Leôncio obriga Isaura a tocar piano. Violeta se despede do bordel para seguir viagem. Tomásia e Miguel se beijam. Leôncio ameaça mandar Isaura para o tronco caso ela não toque piano. Álvaro passa mal.



Sexta-feira



Perpétua pede que seu filho escreva uma carta para Isaura lhe contando o motivo de sua ausência. Geraldo desconfia que Branca esteja tramando algo. Miguel diz à Tomásia que a ama. Leôncio acaricia Isaura. Malvina chega na fazenda de seu pai e fica sabendo da situação de Rosa e Helena. Perpétua diz a Álvaro que ele está com febre amarela. Leôncio beija Isaura e ela lhe dá um tapa. Helena conversa com Malvina sobre as Maldades de seus maridos. Malvina leva Dr. Paulo para examinar Isaura. Bernardo conta a Henrique sobre sua compra da pensão. Leôncio dá uma bofetada em Isaura que cai no chão. Geraldo visita Álvaro e lhe conta sobre o casamento forçado de Isaura com Belchior. Leôncio leva Isaura para o quarto e a joga na cama. Belchior bate com uma moringa na cabeça de Leôncio, mas nada acontece.





